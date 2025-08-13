女優の見上愛（24）が13日までに自身のインスタグラムを更新。久々のディズニーを満喫する様子を公開した。見上は「数ヶ月前のこと……3、4年ぶりにディズニーに行ってきたよ！それもね、夕方から！」と報告。タイトな黒の半袖トップスに黄色のバッグ、サングラスを頭に掛けたコーデを披露した。「ディズニーって開園前から並んで、前日も楽しみで眠れなくって、それがデフォだと思っていたので、なんだか大人になったんだな