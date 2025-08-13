アメリカ・テキサス州で12日、貨物列車およそ35両が脱線する事故が起きました。線路上で多くの車両が破損し折り重なるように横転しています。消防当局などによりますと、12日午後、テキサス州ゴードン近郊で、貨物列車およそ35両が脱線しました。車両を運行するユニオン・パシフィック社によると、事故によるケガ人はなく、積載している危険物の漏洩も確認されていないということです。現場付近では事故の影響で小規模な火災が発生