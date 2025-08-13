坂本龍馬と言えば、幕末の志士の中でもっとも人気の高い人物の1人です。※あわせて読みたい記事：幕末のヒーローは過大評価とウソだらけ！？坂本龍馬のイメージが崩れていくさまざまな新説その坂本龍馬の少年時代から33歳で暗殺されるまでの生涯を描いたマンガが、歌手・俳優・タレントとして活躍する武田鉄矢さん原作の『お〜い！竜馬』でした。坂本龍馬このマンガの中で印象に残るシーンの1つが、当時の土佐藩に存在した「上士に