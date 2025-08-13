環境省と気象庁はきょう13日、鹿児島県内全域に「熱中症警戒アラート」を発表しました。 13日の県内は、▼伊佐市大口・薩摩川内市・指宿市で35度の猛暑日、▼鹿児島市・鹿屋市で34度、▼阿久根市・肝付町・西之表市・奄美市で33度と、30度を超える真夏日となる予想です。 気温や湿度などをもとにした4段階の暑さ指数は、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方の広い範囲で、最も高い「危険」なレベルまで上がる見込みです。 こ