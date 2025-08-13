経営再建中の中国の不動産大手・恒大集団は12日、香港証券取引所から上場廃止が決定したとの通知を受けたと発表しました。中国の不動産大手・恒大集団をめぐっては、去年1月、香港の裁判所から清算命令を受けて以降、株式の売買が停止していました。恒大集団によりますと、先月28日の期限までに取引を再開できなかったことから、香港証券取引所から上場廃止が決定したとの通知を受け取ったということです。上場廃止は今月25日で、