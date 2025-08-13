アメリカ・ホワイトハウスの報道官は、15日の米露首脳会談にウクライナのゼレンスキー大統領は参加しないと明らかにしました。ホワイトハウスのレビット報道官は12日、米露首脳会談はアラスカ州最大の都市アンカレジで、トランプ大統領とプーチン大統領の1対1の形式で行われ、ゼレンスキー大統領は参加しないと明らかにしました。戦争を終結させるためにはロシアとウクライナの「両国が合意する必要がある」と明言し、今回の首脳会