冨士ダイスが９連騰と異彩を放ち、急勾配の５日移動平均線を足場に上げ足を加速させている。超硬合金を使った耐摩耗工具や金型の製造を手掛け、国内で圧倒的な商品競争力を誇るが、製缶用金型や車載電池用金型の販売が好調で売り上げを伸ばしている。同社が１２日取引終了後に発表した２６年３月期第１四半期（２５年４～６月期）決算は、営業利益が前年同期比３．６倍の１億７５００億円と急拡大した。また、株主還元にも