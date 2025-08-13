ナルネットコミュニケーションズが急伸し、年初来高値を更新した。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の単独決算を発表。売上高は前年同期比２０．４％増の２２億８７００万円、経常利益は同２．１倍の１億１５００万円となった。また、期末一括配当予想について従来の１５円から２４円（前期比９円増配）に修正。更に、イエローハットがナルネットの株式について、議決権ベӦ