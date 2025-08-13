小田原エンジニアリングに物色人気集中、大口の買い注文に朝方商いが成立せず、気配値のまま１９００円台後半のもみ合いを急速に上放れる動きとなった。結局、前日比３９０円高の２３８９円とストップ高まであと１０円という水準で寄り付いた。モーター製造用自動巻線機の大手で、足もとの業績は会社側の想定を上回って好調に推移している。同社が１２日取引終了後に発表した２５年１２月期上期（２５年１～６