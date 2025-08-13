東京・原宿の食べ歩きのおともといえば、“クレープ”を思い浮かべる人も多いはず。この夏、竹下通りに人気クレープ店『SWEET BOX』の姉妹ブランド「SWEET PALACE（スイートパレス）」がオープン。カスタマイズや選ぶのも楽しい、ちょっと贅沢なクレープスタンドですよ。竹下通りにクレープスタンド「SWEET PALACE」がオープン8月11日（月・祝）オープンした「SWEET PALACE」は、原宿の人気クレープ店『SWEET BOX』の姉妹ブランド