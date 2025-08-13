2児の母でタレントの山川恵里佳（43）が11日、Instagramを更新。おなかがのぞくウェア姿でのトレーニング動画を公開した。【映像】山川恵里佳 トレーニング動画&水着姿1998年にミスヤングマガジン特別賞を受賞し、芸能界入りした山川。2007年には、お笑いタレントのおさると結婚し、15歳の長女、12歳の長男を育てている。Instagramでは、20年ぶりに復帰したグラビア撮影中の様子や、「夏休み」と、黒の水着姿でほほえむ