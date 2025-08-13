破竹の勢いで順位を上げていたGT-Rが、接触でパーツを吹き飛ばしながらも驚異のオーバーテイクを決めた。【映像】豪快すぎる追い抜き→パーツが吹っ飛ぶ（実際の様子）スーパーGT 第4戦決勝を振り返った『笑って学べる!超GTぱーてぃ』（8日放送）では、レース2のGT300クラスで発生したKONDO RACING 平手 晃平（#56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R）の豪快オーバーテイクをピックアップ。予選で「他車に対する進路