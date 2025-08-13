欧州各地で山火事が相次ぎ、人命被害と大規模な避難事態が続いている。さらに記録的な猛暑まで重なり、被害規模が拡大している。ＡＰ通信やＡＦＰ通信によると、スペイン・マドリード郊外で１１日夜（現地時間）に発生した山火事で、男性１人が全身９８％のやけどによって死亡した。スペインではカスティーリャ、レオン、アンダルシア、ガリシアなど各地で火災が発生し、数千人が避難した。隣国ポルトガルでも、リスボンの北東約３