欧州各地で山火事が相次ぎ、人命被害と大規模な避難事態が続いている。さらに記録的な猛暑まで重なり、被害規模が拡大している。ＡＰ通信やＡＦＰ通信によると、スペイン・マドリード郊外で１１日夜（現地時間）に発生した山火事で、男性１人が全身９８％のやけどによって死亡した。スペインではカスティーリャ、レオン、アンダルシア、ガリシアなど各地で火災が発生し、数千人が避難した。隣国ポルトガルでも、リスボンの北東約３
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. マックが謝罪 ネット非難轟々
- 2. 折り鶴を燃やす演出 コメ大荒れ
- 3. 北海道で「村八分にされた」理由
- 4. 同級生を解体 高1女子生徒の素顔
- 5. 広陵「逆ギレ会見」が招く危機
- 6. カズ交際 1年前に知っていた芸人
- 7. あいみょん「NHK出れない」の声
- 8. 致死率27% 感染者数が最多迫る
- 9. ともさかりえ 3度目結婚の現在
- 10. 広陵高が「すり替え」指摘に絶賛
- 1. 同級生を解体 高1女子生徒の素顔
- 2. 致死率27% 感染者数が最多迫る
- 3. 脱インテル 株を上げた日本企業
- 4. マックは景表法違反? 指摘の声
- 5. へずま氏 当選取り消しに言及
- 6. ボートから川に投げ出され死亡
- 7. モバイル充電器 回収義務化へ
- 8. 伊東市長 百条委員会に出頭へ
- 9. 日航機墜落 懸命に残した遺書
- 10. 名門ホテルで 客7人が体調不良に
- 1. マックが謝罪 ネット非難轟々
- 2. 北海道で「村八分にされた」理由
- 3. 離婚を決断すべき10のサイン
- 4. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
- 5. 家出息子 警察に電話中の母刺殺
- 6. 日々の疲れを取る超簡単な方法
- 7. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
- 8. マックが謝罪 今後の対応を公表
- 9. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 10. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
- 1. 日本国籍放棄したタレントが告白
- 2. ソロモン諸島 日本など招待せず
- 3. スーパーで魚を殺害 中国で物議
- 4. マスク氏 Appleは独占禁止法違反
- 5. 中国船同士が衝突 合法的と主張
- 6. 警官の制服刷新 ダサいと酷評
- 7. 尹美香元議員の赦免を大統領に
- 8. 韓国 新人弁護士の採用が深刻化
- 9. EU ウ戦争の分岐点になる努力
- 10. 「タコピーの原罪」は無責任か
- 1. 広陵「逆ギレ会見」が招く危機
- 2. 日経平均 2日連続史上最高値更新
- 3. 「60歳で即退職はNG」警鐘する訳
- 4. 悪化していた米国の雇用と景気
- 5. 死者10万 江戸時代の日本の知恵
- 6. 母が再婚 財産が手元から消える
- 7. 40代から友達減らす 重要なワケ
- 8. 62.9% 訪日旅行者に迷惑を感じる
- 9. ヴィレヴァンが通販進出? 疑問も
- 10. お金かけずに土地手放す方法
- 1. セク女と交際 一般男性が苦悩
- 2. メガネの上から装着 便利な商品
- 3. サメの体内薬物 ブラジルで発見
- 4. 痛々しい 間違った若作り共通点
- 5. au 5G Fast Lane 試してみた結果
- 6. サムスンGalaxy 5G使ってみた
- 7. REDMAGICのゲーミングタブレット
- 8. デジカメ市場 新勢力が台頭か
- 9. Ankerの頼もしいカードリーダー
- 10. 人身売買の実態 衝撃的な本編
- 11. DELLサポート拠点 正社員雇用
- 12. 夏に盛り上がるエイリアン作品
- 13. ネットアクセスで思わぬ抜け穴
- 14. AIに奪われにくい仕事 結果発表
- 15. 遊び尽くし PS5コントローラー
- 16. “あり得ないほど人が死ぬ”血みどろホラー『THE MONKEY／ザ・モンキー』 主演俳優がお気に入りの“死”を真顔で説明［ホラー通信］
- 17. AIの活用で「契約」のあり方を変革！ドキュサイン、「Docusign IAM」の日本本格ローンチを発表
- 18. FRONTIER 期間限定の特価セール
- 19. 職場で孤独を感じた経験 最多は?
- 20. 気品さと厳格さが魅力！Jeanloup Sieff写真展「Fashion Portrait」を開催【Art Gallery M84】
- 1. 37歳女優 年上俳優隣でデレデレ
- 2. ボクシング後楽園興行 また搬送
- 3. 真っピンク衣装の47歳女優に衝撃
- 4. 大谷に新たな法的トラブル発生?
- 5. 不幸になる 広陵出場辞退に嘆息
- 6. 伊藤美誠に近づく水谷隼氏に驚き
- 7. 40歳C・ロナウド 起業家と婚約
- 8. 大谷 住宅開発巡り訴えられる
- 9. 八村入れて バスケ代表へ意見も
- 10. ヌートバー 大谷翔平に「本音」
- 1. 折り鶴を燃やす演出 コメ大荒れ
- 2. カズ交際 1年前に知っていた芸人
- 3. あいみょん「NHK出れない」の声
- 4. ともさかりえ 3度目結婚の現在
- 5. 広陵高が「すり替え」指摘に絶賛
- 6. やす子 強烈な「7文字」注意喚起
- 7. 限界…鎌倉で深刻な野外排泄問題
- 8. あいみょんに「がっかり」拒否感
- 9. 「性癖が…」YouTube動画に苦言
- 10. 加藤茶「盗み食い」を街中が監視
- 1. TBSアナ 足切断の彼とスピード婚
- 2. ミスドの「食事系」ドーナツ登場
- 3. ZARAの「上品シューズ」紹介
- 4. タワマン最上階に住むセレブ母
- 5. おしゃれガールの「チル活」紹介
- 6. “虎柄のミャクミャク”が登場！ 阪神タイガースコラボグッズが発売決定
- 7. 40・50代女性向け GU神トップス
- 8. バスツアー JK客が非常識な頼み
- 9. 老け見え回避 40・50代の悩み
- 10. 50代女性の「危険行為」医師警告
- 11. フェミニン派OLの通勤服が圧倒的
- 12. 再入荷待ってたァァぁああ！【3COINS】完売前にGETしたい！「優秀アイテム」
- 13. 請求LINE...まさかの「元夫」
- 14. 女性特有「左胸下が痛い」の病気
- 15. 熟年離婚 言い渡される夫の特徴
- 16. DB一番くじ フィギュアは24種
- 17. 【謎すぎるホワイトデー】白紙のお返しに隠された意味…謎が解けると鳥肌！4万人が驚愕した結末【作者に聞く】
- 18. 「威厳が足りない…」完璧に見える憧れの先輩、その“意外な悩み”にギャップ萌えが止まらない【作者に聞く】
- 19. ÉCRU 吸水ショーツの新作登場
- 20. 無印スタッフがすすめる夏コーデ