三菱食品は、設立100周年を記念したオリジナルイメージソング「鍵の唄」を制作した。楽曲提供アーティストには、情緒豊かなメロディと共感を呼ぶ歌詞で幅広い世代から支持されているGRe4N BOYZを起用。社員から募集したエピソードなども踏まえながら、100年間つないできた想いや感謝、次の100年にチャレンジする決意を表現している。同社100周年サイトやSNSから視聴できる。