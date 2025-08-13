「お客さんのためにも、フルメンバーで戦ってほしかったですね」【もっと読む】前代未聞！ 広陵途中辞退の根底に「甲子園至上主義」…それを助長するNHK、朝日、毎日の罪テレビ解説でこう苦言を呈したのは、阪神OB会長の掛布雅之氏。12日の広島戦、主力の佐藤輝明、中野らをスタメンから外して臨んだ藤川球児監督に対して向けられたものだ。「佐藤、元気でしょ？4番、サードの佐藤を外して欲しくなかったですね」掛布氏は現