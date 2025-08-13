暑さが厳しい日が続く今年の夏。昨今の日本は地球温暖化の影響で、今や35度以上になる猛暑日も当たり前になっています。そんな暑い夏を乗り切るのに、冷房は欠かせない存在。そこで、よく耳にする「設定温度28度」は正しいのか、冷房の温度は結局何度がいいのかを探りました。「クールビズ」で勘違いが続出？冷房の「設定温度」は26〜28度が一つの目安です。これは、環境省や多くのエアコンメーカーが示している、健康と快適さ