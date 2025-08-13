小さな「異変」に胸がざわついたのは、2022年10月13日だった。【ガマッチョの真実】70歳で咽頭がんと宣告され…きっかけは孫娘「ジイジの声、おかしいんとちゃう？」開幕を控えたカタールW杯に向けて特別号を発刊するに当たって取材を依頼、取材場所近くの銀座8丁目・博品館の前でタクシー移動の釜本さんを待った。いつものように待ち合わせ時間前に到着した釜本邦茂さんが、タクシーから降りる際に少しだけふらついた。「なん