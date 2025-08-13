ドジャース・山本由伸（26）が日本時間12日、11勝目をかけて敵地アナハイムでのエンゼル戦に登板。初回に先頭弾を許し、5回途中6安打1本塁打6四死球、6失点で降板し、8敗目を喫した。14日には大谷翔平（31）が古巣相手に今季9試合目のマウンドに上がる。【もっと読む】前代未聞！ 広陵途中辞退の根底に「甲子園至上主義」…それを助長するNHK、朝日、毎日の罪ドジャースタジアム、エンゼルスタジアムを結ぶ州間高速道路にちな