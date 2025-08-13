ダウンタウンの浜田雅功（62）が自身初となる個展「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」を開催すると、8月12日に発表された。昨年9月に浜田がレギュラー出演する「ごぶごぶラジオ」（MBSラジオ）の放送中に自らが提案したことが開催のきっかけというが、スポーツ紙芸能デスクは浜田の絵の“魅力”について、こう語る。【もっと読む】『ダウンタウンDX』最終回に松本人志&浜田雅功の"姿ナシ"…ケンカ別れの裏の『ミヤネ屋』問題