8月8日、華道家の假屋崎省吾氏（66）が「プチブランチ」（TBS系）に出演し、長野県軽井沢市にある超豪華な別荘を公開して話題になっている。【もっと読む】中居正広氏は37年で築いた資産喪失の瀬戸際…不動産複数所有で倹約家も「違約金＋α」の脅威番組では、南明奈（36）らタレントが3人が別荘を訪問し、假屋崎氏は敷地面積1300坪、リビングは8メートルの吹き抜け、3面ガラス張りの外には緑が広がっている超豪華な内装などを