俳優の吉岡里帆が、13日までに自身のインスタグラムを更新。ファッション誌『ar』9月号（主婦と生活社）の表紙を飾ったことを報告した。【写真あり】吉岡里帆『ar』“幻の表紙”で美へそ大胆披露吉岡は、美へそが見える大胆なショットなどを添えて「久しぶりのarという事で編集部の皆様筆頭にヘアメイク、スタイリング、撮影と練りに練って作って下さいました♪どちらにするか最後まで慎重に考えて頂き1枚目に。幻の表紙の色校