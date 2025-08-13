とちぎテレビ １２日午後４時半ごろ、宇都宮市石井町の国道で「車が歩道の木にぶつかっている」などと近くにいた人が警察へ通報しました。 運転手の２０代前半の男性と助手席に乗っていた、１０代後半の女性が病院へ搬送されました。 女性は意識不明の重体です。 警察によりますと乗用車の単独事故で警察が事故の原因を詳しく調べています。