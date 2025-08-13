とちぎテレビ ７月３日、大田原市に住む３０代の会社員の男性の携帯電話に「＋」で始まり末尾が０１１０の電話番号から電話があり、警察官を名乗る男女数名から「詐欺グループが捕まりあなたのキャッシュカードが見つかりました」「あなたも犯罪に加担していないか確認する必要があります」などと言われました。 これを信じた男性は相手の指示通り暗号資産の口座を開設し、そこに自分の預貯金を移して４９万円