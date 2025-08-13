―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第544回をよろしくお願いします。今回はファッションに関する質問をchat GPTで5つ出してもらい、それに回答する形で進めていきます。◆Q1.「レギュラーカラー」と「ワイドカラー」の使い分けは？ユニクロのビジネスシャツでもレギュラーカラー、ワイドカラー、ボ