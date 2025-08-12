とちぎテレビ 戦前の日本とアメリカの交流の象徴だった「青い目の人形」は、太平洋戦争が始まると「敵国の人形」とみなされ、壊されたり焼かれるなどしました。その一方で、鹿沼市で大切に保存され今も残る人形２体が、１２日から鹿沼市役所で展示されています。 鹿沼市役所の１階・多目的ホールで始まった、戦後８０年の記念資料展に合わせて「青い目の人形」２体が展示されました。 「青い目の人形」は、１９２７