年齢とともに求められる仕事の価値は変わっていく。40代には「改善」ではなく「改革」を生み出す力と、信頼を育むつながりが欠かせない。自分だけの成果にこだわるのではなく、周囲の人を動かし、支え合う関係を築く。経営コンサルタントの藤井孝一氏が、その実践のあり方を示す。※本稿は、藤井孝一『40代がうまくいく人の戦略書仕事・人生を“進化”させ、さらなる飛躍をめざす具体策』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したもの