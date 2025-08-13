◇イングランド・リーグ杯1回戦ブリストル・シティー2―0ミルトン・キーンズ（2025年8月12日アシュトンゲート）サッカーのイングランド・リーグ杯1回戦が12日に各地で行われ、ブリストル・シティー（イングランド2部）の日本代表MF平河悠（24）が今季公式戦初得点を決め、チームの2回戦進出に貢献した。ミルトン・キーンズ戦（4部相当）の後半開始から出場。1点リードの同16分に右からのクロスをエリア内で収めると、カ