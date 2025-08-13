「全国高校野球選手権・２回戦、健大高崎−京都国際」（１３日、甲子園球場）前年の春夏甲子園王者が史上初めて初戦で激突した一戦は、序盤から壮絶な点の取り合いとなった。健大高崎は２点を追う三回、四死球などで２死満塁の好機を作った健大高崎。暴投で１点差に迫ると、なおも２死二、三塁から小堀が三塁線を破る２点二塁打を放って逆転に成功した。はかま姿の応援団が声援を送ったアルプスは大盛り上がり。ただ京都国