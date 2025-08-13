１３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、初めて４万３０００円を超えた。史上最高値を１年１か月ぶりに更新した前日終値（４万２７１８円１７銭）に比べて６００円超上昇した。４万３３００円台を推移している。