８月末でＳＫＥ４８を卒業する菅原茉椰（２５）が、２ｎｄ写真集「Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ」（白夜書房）を発売した。昨年４月以来となる２年連続の写真集リリースで「最後にここでしか見られないアイドルの菅原」が詰まっている。グループに在籍した１０年を振り返り、現在の心境を明かした。菅原らしいテンポのいい話しぶりが周囲をなごませた。卒業の時は近づき、１０年間の活動に思いを巡らす。「ＳＫＥ４８以外のことで自