Aさんは親元を離れ、夫と2人の子どもと暮らす兼業主婦です。Aさんの父親は口数の少ない人でしたが、毎年夏には家族旅行に連れて行ってくれるなど、家族サービスを欠かさないタイプです。母親はそんな父親を支え、2つ年上の兄とも良好な関係を築けていました。そんなある日、病に伏せていた父親が他界します。悲しみに暮れる間もなく相続の話が始まりました。遺言書はなく、法定相続分で分けることで話はまとまるはずでした。しかし