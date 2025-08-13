自分らしく、芯のある美しさを引き出してくれるランジェリーが、またひとつ誕生しました。「STUNNING LURE（スタニングルアー）」と「ワコール」が協業し、2025年秋冬の新ライン「NUE（ヌアー）」をスタート。下着をファッションの一部として楽しむ女性に向けた、ヘルシーかつモードな2アイテムが登場します。身につけることで自分をもっと愛せる、新しいインナーの提案です。