福岡管区気象台は13日午前7時57分、防災コメントを発表した。＜防災事項＞大雨注意報（土砂災害）を解除。今日（13日）の午後には、日射の影響で大気の状態が不安定となり、局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込み。これまでの雨で地盤の緩んでいる所がある。大雨注意報や大雨警報を発表する可能性がある。＜早期注意情報（警報級の可能性）＞大雨［中］（全域）13日夕方から夜のはじめ頃にかけて＜予想降水量（多い所