KADOKAWAは、電子書籍の新刊『仮門(かりもん) 消えた少女―10年目の真実』(著・鳩ヶ森)を2025年8月12日(火)に発売。AmazonなどECサイトやBOOK☆WALKERほか各電子書籍プラットフォームでの配信をスタートした。『仮門(かりもん) 消えた少女―10年目の真実』は、WEBニュースサイト・ウォーカープラスで連載され、大反響を呼んだミステリー漫画を書籍化。著者は「第2回朝日ホラーコミック大賞」マンガ部門で大賞を受賞したホラー漫画