11日午前8時5分ごろ、佐賀市川副町小々森の空き地で、通行人の男性から「駐車中の車から火が出ている」と110番があった。全焼した軽乗用車の運転席であおむけに倒れている人が見つかり、その場で死亡が確認された。佐賀南署によると全身にやけどを負っており、死因は焼死、性別は不明。署は事件、事故の両面から捜査している。