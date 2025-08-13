フジテレビのドラマで、その後映画などにシリーズ化された『コンフィデンスマンJP』の韓国リメイク版『コンフィデンスマンKR』が配信されることが13日、発表された。9月6日からPrime Videoで240以上の国と地域で配信され、韓国国内では同日からTV朝鮮で放送、Coupang Playで配信開始予定となっている。『コンフィデンスマンKR』(左から)パク・ヒスン、パク・ミニョン、チュ・ジョンヒョク(C)2025 TME Group Co.,Ltd. All Right R