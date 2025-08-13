車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。■めっきって何?正解は、下にスクロールをしてチェック!■正解はこちら!鉄の表面を金属の薄い膜でおおって、化学反応をおこさないようにすることです。鉄が直接、水や空気にふれないので、さびをふせぐことができます。いろいろ