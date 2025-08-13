金本位制とは明治時代、日本は近代国家の礎を築くため、経済の基盤となる通貨制度の確立に力を注ぎました。特に金本位制の導入は、国際的な経済競争力を高めるための重要な一歩でした。今回は、日本が金本位制を確立するまでの過程と、その背景にある歴史的出来事を探ります。金本位制度とは、国の通貨価値の基準を金とし、通貨と金を一定比率で交換することを国が保証する制度です。国はいつでも通貨と金の交換に応じられるように