ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 富士川河口に身元不明の男性遺体発見…警察が身元確認進める 静岡・… 静岡県 国内の事件・事故 時事ニュース SBS NEWS 富士川河口に身元不明の男性遺体発見…警察が身元確認進める 静岡・富士市 2025年8月13日 8時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 12日午前、静岡県富士市の富士川河口で身元不明の男性の遺体が見つかった 年齢60代から80代で、身長167cmくらい、目立った外傷はないという 警察は身元の確認を急ぐとともに、事件と事故の両面で捜査をする方針だ 記事を読む