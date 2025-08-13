瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループ・ＳＴＵ４８の中村舞（２６）が１２日、大阪・扇町の扇町キネマで行われた初主演映画「鬼ベラシ」の舞台あいさつに登壇した。６月１３日に公開されてから２か月。今月１０、１１日に開催されたＳＴＵ４８の全国ツアー東京公演を終え、活動拠点・広島への帰路途中に舞台あいさつに参加。大阪の印象を聞かれた中村は「大阪は（豚まんの）５５１（蓬莱）ですよ！それと串カツですよね」