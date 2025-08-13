株式会社日光企画が運営するBAKERY＆CAFE GAUDIが、2025年7月21日に開催された日本カレーパン協会が主催する「カレーパングランプリ(R)2025」西日本焼きカレーパン部門において、「牛肉ゴロゴロ焼きカレー」で最高金賞を受賞した。今回の受賞で揚げカレーパン部門、キーマカレーパン部門、焼きカレーパン部門の3冠を達成した。【画像】西日本焼きカレーパン部門で最高金賞を受賞した「牛肉ゴロゴ