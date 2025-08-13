きょう（13日）の東京株式市場で日経平均株価は一時500円以上値上がりし、史上初めて4万3000円台に乗せています。連日、史上最高値を更新しています。【写真を見る】【速報】日経平均株価が史上初めて4万3000円台に 一時500円超値上がり日本時間のきのう夜、アメリカで発表されたCPI＝消費者物価指数が概ね市場の予想通りだったことから、アメリカの中央銀行にあたるFRBが想定通り早期の利下げに踏み切るのではとの見方が拡大