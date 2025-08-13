ニトリは、2025年9月24日までの期間、全国で「ニトリ夏の感謝祭」を開催しています。最大1600アイテムが対象今回は一部商品を紹介します。・電動布張りリクライニングソファ（KK6133）2人掛け幅162cmという省スペース設計なので、サイズが理由で電動ソファを諦めていた人にもおすすめです。自分好みの角度に調整できます。通常8万9990円→感謝祭価格で8万4900円（5090円お得）。・セラミック昇降電動ダイニングテーブル（JT341）幅