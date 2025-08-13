今日13日(水)はお盆の入り。お盆の期間も厳しい残暑が続き、15日(金)をピークに最高気温が35℃以上の猛暑日地点が増えそう。20日(水)は関東の内陸で、40℃に迫る危険な暑さになる所も。昼夜を問わず熱中症対策を。九州から関東で猛暑日続出今日13日(水)はお盆の入りです。今年のお盆期間は、九州から関東を中心にうだるような暑さが続くでしょう。暑さの原因は上空に流れ込む暖かい空気と日差しです。九州から関東の上空1500メート