テレビ朝日の八木麻紗子アナウンサーがスタイル抜群の番組の衣装ショットを公開した。１３日までにインスタグラムに「ワイド！スクランブル着用衣装」とつづり、衣装ショットをアップ。白と赤のボーダーのトップスに、美脚が際立つパンツを着用した姿を披露した。この投稿にファンからは「美しい」「爽やかで可愛すぎます！！」「素敵な笑顔！」「ボーダー柄可愛いです」「足長い」「八木ちゃんかわいい！」「お綺麗ですね