米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１２日（日本時間１３日）、今季のポストシーズンの日程を発表した。９月２８日（同２９日）までレギュラースーズンが行われ、各地区優勝チームに、ワイルドカードで各リーグ３チームずつを加えた計１２チームが出場するポストシーズン。両リーグのワイルドカードゲームシリーズ（２戦先取）は９月３０日（同１０月１日）からスタートする。地区シリーズ（３戦先取）は１０月４日（同５日）にスタ