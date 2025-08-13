日銀本店日銀が13日発表した7月の国内企業物価指数（2020年平均＝100、速報）は前年同月比2.6％上昇の126.6だった。高水準が続くコメ価格など農林水産物の伸びが指数を押し上げた。伸び率は6月の2.9％から0.3ポイント縮小した。企業物価指数は、企業間で取引される商品の価格水準を示す。家庭が購入するモノやサービスの価格動向を表す消費者物価指数の先行指標とされる。