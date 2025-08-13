（写真：ブルームバーグ）【画像でわかる】トランプ関税と株価の関係アメリカは大統領令の発出により、日本に対して15%のトランプ関税を適用しました。関税率が「25%になるかも」と心配されていただけに、15%にとどまったことにひとまずの安心感も見られます。ただ、昨年までの平均関税率3.5%から見れば大幅な引き上げです。今後も税率引き下げを目指してアメリカと交渉していく必要があるでしょう。足元で確定したトランプ関税も