Photo: mio 気流を生み出し、よどみない空気に。今回ブルーエアから登場したのは「Blue Signature™ SP4i」。57畳（94平方メートル）に及ぶ広さを清浄できるそのパワーは、まるでお部屋ごと空気をリフレッシュできるかのよう。それでいて誰でも簡単にお手入れできるのはすごいぞ…。360度から吸って吐く形状の空気清浄機 Photo: mio