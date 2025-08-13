東京株式市場・日経平均株価は13日、取引開始直後に史上初めて4万3000円を突破して、史上最高値をきのうに続いて更新した。これまでの取引時間中の最高値は、きのう8月12日の4万2999円71銭だった。アメリカ株式市場の主要指数が上昇した流れを引き継いだ。12日に発表されたアメリカの消費者物価指数（CPI）の結果が市場予想並みだった事を受け、アメリカの連邦準備制度理事会（FRB）が9月にも利下げに踏み切るとの見方が広がり、買